Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’den artık geriye dönüşün mümkün olmadığını belirterek Anavatan Türkiye ile birlikte yollarına devam ettiklerini söyledi.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, AK Parti Siyaset Akademisi Kurucusu, özel bir anket şirketi direktörü Ercan Demirci’yi kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, hep birlikte Türk milleti olduklarını öznelerinin de milli dava olduğunu söyledi.

Türkiye’nin birçok şehrinden gelen davetlere katıldığını anımsatan Töre, KKTC’nin 40, yılını kutladıklarını bu çerçevede konferanslar verdiğini ifade etti.

Türkiye’nin yeni yüzyılının kendileri açısından fevkalade önem arz ettiğini kaydeden Töre, KKTC’nin dünyada tanıtılması ve sahiplenilmesi yönünde çaba harcadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür, KKTC’yi tanıyın, ambargoları kaldırın” ifadesinin kendileri açısından yol gösterici olduğunu belirtti.

AK Parti Siyaset Akademisi Kurucusu Ercan Demirci de, 2007 yılından itibaren Kıbrıs’ta “Akademi Kıbrıs” çatısı altında çalışma yürüttüklerini belirterek, “Amacımız hem Türkiye’den gelen hem de Kıbrıslı Türk kardeşlerimize bir farkındalık oluşturmaktır.” dedi.

Sosyal bilimlerin insanı inşa ettiğini vurgulayan Demirci, çok farklı disiplinler olan antropoloji, arkeoloji ve siyaset gibi bilgileri direkt uzmanları aracılığıyla öğrencilere aktardıklarını söyledi.