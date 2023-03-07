Töre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınların, sağlıklı ve verimli bir toplumun temel taşları olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 8 Mart’ın, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi noktasında büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sağlıklı ve verimli bir toplumun temel taşlarıdır” diyen Töre, kadınların, topluma her alanda önemli katkılar sağlaması ve hayatın her alanında etkin şekilde yer alması gerektiğini belirtti.

Dünyada demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde ciddi mesafeler kat edildiğini ifade eden Zorlu Töre, kadın hakları alanında gerçekleştirilecek reformların, kadınların tüm dünyada güvenli ve etkin biçimde varlıklarını koruyabilmeleri noktasında hayati önem taşıdığını vurguladı.

Töre mesajında, “Dünya Kadınlar Günü’nde, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kadınların sorunları dile getirilmekte, edinilen deneyimler paylaşılmakta, kadınların toplumdan beklentileri vurgulanmakta, böylelikle kadınlar arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilenmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, bu duygu ve düşüncelerle emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakârlıklarıyla dünyaya anlam katan kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularla kutlayarak, sağlık ve mutluluklar diledi.