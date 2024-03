Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Down sendromunun bir hastalık değil farklılık olduğunun hepimiz bilinci içerisinde olmalıyız. Bizler farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak açısından üzerimize düşeni yapmalıyız. Down Sendromlu bireylerin sevgileri sonsuz, saf ve temizdir. İçlerinde en ufak bir kötülük taşımamaktadır. Down Sendromlu bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek hepimizin görevidir. Bizleri karşılıksız seven gerçek sevgiyi öğreten kardeşlerimizi bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, 21 Mart’ın eşit olduğumuzun anlaşıldığı bir gün olması temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”