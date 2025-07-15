Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçyürek, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinin, Türk milletinin vatanına, demokrasisine ve özgürlüğüne nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiği bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, milletin, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza vererek darbe girişimine karşı durduğunu, sokaklara çıkarak tanklara ve silahlara göğsünü siper ettiğini belirtti.

Dinçyürek, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yazdığı bu kahramanlık destanının asla unutulmayacağını ifade ederek, “Vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.