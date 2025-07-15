Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, planlı üretime geçilmezse üreticilerin yakın zamanda batacağını söyleyerek, "Artık planlı üretim yapmak istiyoruz” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetim bugün Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ile görüştü.

Görüşme sonrasında basına açıklamada bulunan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, toplantıda süt fiyatlarını, hayvan üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları, kuraklığı konuştuklarını söyledi.

Özellikle sütle ilgili yaşanan sorunlara değinen Onalt, üretilen sütün pazarlanamadığını belirterek, “Ürettikçe batıyoruz. İstediğimiz para değil, sistemdir" dedi.

Hükümetin sermayeye teslim olduğunu da savunan Adil Onalt, bedava üretim yaptıklarını, bunun halka da yansımadığını kaydetti.

300 TL’lik etin bin 200 TL’ye, 18 TL’lik sütün 47 TL’ye satıldığı ülkede sıkıntının hayvancıda değil, hükümette olduğunu söyleyen Onalt, “Denetim yok… Denetim yapılmalı… Ya bizi tüccarın elinden kurtaracaklar üretimi sürdüreceğiz ya da çiftlikleri kapatacağız” dedi.

Adil Onalt, üretimde kotaya geçilmesini öngören bir sistemden de söz ederek, “Ne üreteceğimizi, ne kadar üreteceğimizi bilmeliyiz, hayvancının tanımını yapmalıyız ” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı’na ilettikleri bu çalışmayla ilgili bugün geri dönüş almayı, yarından itibaren de yeni bir sistemle ve yeni süt fiyatlarıyla üretime başlamayı hedeflediklerini belirten Onalt, Tarım Bakanlığı’nın bu alandaki çalışmaları tamamlamadığını savundu.

Kendilerine gelecek hafta Başbakanlık’ta geniş kapsamlı bir toplantı yapılacağını, bu konudaki politikaların söz konusu toplantıdan sonra belirleneceğinin de iletildiğini kaydeden Adil Onalt, süreci “geç kalınmış” olarak niteledi.

Ortaya yeni bir plan çıkmayacaksa hayvan üreticilerinin yeni eylem planı belirleneceğini de kaydeden Onalt, “İyi niyetimizi gösterdik ama batıyoruz. Son noktadayız…” diye konuştu.

Bir soru üzerine, süt fazlalığından dolayı süt alımlarında gecikmeler yaşandığını da söyleyen Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, kota sistemine geçilse bu sorunların hiçbirinin yaşanmayacağını da belirtti.