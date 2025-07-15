“Türkiye İş Bankası 2025 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” final yarışı, yarın akşam NEU Event Park’ta yapılacak.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Near East Bank 2025 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 2 yarış olarak planlanan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası, yarın akşam tamamlanıyor.

Verilen bilgiye göre, Telsim’in iletişim ve Radyo Juke’un medya sponsorluğunda düzenlenecek Türkiye İş Bankası 2025 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası; Near East Bank, Kıbrıs Biletçim, CYP DUŞ, Güven Sigorta ve Amesis Digital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek.

Bu yıl 2 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarında, genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; 1941-1950 D kategorisi, 1951-1960 E kategorisi, 1961-1970 F kategorisi, 1971-1980 G kategorisi , 1981-1990 H kategorisi, 1991-1995 J kategorisi ve 1996-2003 T kategorisi olacak.

Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de her yıl olduğu gibi bu yıl yapılacak.

Her yıl olduğu gibi 1 araç ile birden çok yarışçının kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile karışılabilecekleri organizasyonda kayıt işlemleri sürüyor. Güncel kayıt listesinin 65 kişiyi bulduğu organizasyonda sergi 18.00’de başlayacağı ve ücretsiz olduğu açıklandı. İlk araç 19.00’da piste çıkacak

İlk kez NEU Event Park’ta yapılacak yarış için bin 700 metre uzunluğunda parkur hazırlandı. Kayıt ve bilgi için 0548 811 11 11 numaralı telefon aranabilir.