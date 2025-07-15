Gardiyanoğlu: "Söz verdik ve yapıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Yenierenköy Huzurevi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi Proje çalışmalarını inceledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu'na ziyaretinde Yenierenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da eşlik etti.

Gardiyanoğlu arazinin dolgu çalışmalarının yapıldığını ve zemin tasfiye çalışmalarının başladığını belirterek " Söz verdiğimiz gibi bölgemizin çok büyük bir ihtiyacı olan Huzurevi ve Engelli Rehabilitasyon Merkezini Yenierenköy'e kazandıracağız. Çok yakında temellerini atacağımız merkezimiz ile engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmak, onlara daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.