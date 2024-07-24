Töre: Macaristan ile ilişkiler ileride daha iyi olacak

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Budapeşte Temsilciliğine atanan Çağrı Kalfaoğlu’nu kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, Macaristan’ın Türk Milleti’nin soyundan gelen bir kavim olduğunu bunu da Macar halkı tarafından bilindiğini söyledi. Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu anımsatan Töre, Budapeşte ile bundan sonraki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Macaristan hükümetinin KKTC’ye tavrını olumlu olarak değerlendiren Töre, Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı ile de Bakü’de görüştüğünü kaydetti.

Töre, Kalfaoğlu'na hediye takdiminde bulundu.