MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. etabı olan İspanya Grand Prix'i Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yarışın sprint turunda 21:25.651'lik derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, viraja girdiğinde rakibine temas sonrasında pistten çıkarak yarışa veda etti.

İspanya Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'de koşulacak.