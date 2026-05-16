Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde camia seçim atmosferine girerken, mevcut başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen santrfor Serhou Guirassy ile bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardı.

SARAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı Sadettin Saran'ın oyuncuyla bizzat görüştüğü aktarıldı.

Gineli golcünün temsilcisinin, Borussia Dortmund'un bonservis kolaylığı sağlayacağını Saran'a bildirdiği kaydedildi.

KARAR YENİ YÖNETİMDE

Yıldız futbolcunun transfer kararını yeni yönetimin verececeği yazıldı.

SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Kongre, 29-30 Mayıs'ta gerçekleşecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 6-7 Haziran tarihlerinde sayıya bakmaksızın yapılacak.

Sarı-lacivertlilerdeki seçimde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, başkanlık için adaylıklarını açıklamıştı.