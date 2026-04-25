Galatasaray, Fenerbahçe maçına Yasin Kol'un atanması tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılardan Dursun Özbek imzasıyla yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.” ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ



Fenerbahçe, Galatasaray'ın derbinin hakem atamasıyla ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Sarı lacivertlilerden yapılan paylaşımda, " Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma Sakın ha… Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?" denildi.

“ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ?”



Galatasaray bir sonraki paylaşımında ise, “Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…” diyerek Fenerbahçe'ye yanıt verdi.



Sarı lacivertliler son paylaşımda ise, sarı kırmızılı ekibe, “Kişi kendinden bilir işi.” diyerek karşılık verdi.

Derbiyi Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de Kol yönetmişti.



Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.