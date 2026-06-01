İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre operasyon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT’in koordinasyonuyla yürütüldü.

Açıklamada sitede Süper Lig maçlarının kaçak yayınlandığı ve siteye girildiğinde yasadışı bahis sitelerine teşvik eden paylaşımlar olduğu belirlendi.

Siteyi yönettiği anlaşılan Selçuk Yılmaz, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı.

Gerekçe 7258 sayılı kanunun (Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun) 5Ç maddesine muhalefet.

O madde şöyle: Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.