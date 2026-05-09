Galatasarayi şampiyonluk için Antalyaspor karşısında mücadele etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Çağdaş Altay yönetti. Maçı 4-2 kazanan Galatasaray puanını 77 yaptı.

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 4 puan olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılı ekip Okan Buruk yönetiminde dört yıl üst üste zafere ulaştı.



Victor Osimhen, son hafta cezalı duruma düştü. Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

İKİ DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'a karşı ilk 11'de yer alan Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.

Buruk, bu oyuncular yerine İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de başlattı.