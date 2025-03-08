Toplumsal Mücadele Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Gazimağusa’da bir dizi etkinlik düzenleyerek, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekti.
Emekçi kadınlar ilk olarak öğle saatlerinde Suriçi'nde bulunan Desdemona Parkı'nda 5 dakikalık sessiz kitap okuma etkinliği düzenledi.
Ardından Sakarya sulu çemberde buluşan grup, burada yapılan açıklamanın ardından Suriçi’ne yürüyüş gerçekleştirdi.
-Uygar
Toplumsal Mücadele Platformu adına açıklamada bulunan Meryem Uygar, kadının hak ve özgürlüklerine vurgu yaparak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini dile getirdi.
Etkinlik, Suriçi’nde bulunan Bandabuliya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alan Grup Detay konseriyle sona erdi.