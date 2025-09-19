Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Yunus Emre Enstitüsü ve EVKAF İyilik Gönüllüleri Ekibi iş birliğinde düzenlenen Ömür Boyu Sanat etkinliklerine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’daki Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Sibel Tatar, etkinliği düzenleyenlere, katkı koyanlara ve kurslara katılanlara teşekkür etti.

Ömür boyu sanatın önemine işaret eden Sibel Tatar, kültüre sahip çıkılması ve kadınların ekonomiye katkısı için Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayata geçirilen İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu, Keçenin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu Projeleri ile Kozada ve Keçada markaları hakkında bilgi verdi.

Kadınların kültüre ve üretime sahip çıkmasını isteyen Sibel Tatar, “Üretim geleceğimizin garantisidir. Kadınlarımız, çocuklarını yetiştirirken gösterdiği özveriyi ülkesi için de gösterir. Kadınlarımıza güveniyorum” dedi.

Kursiyerlere Keçada markasının ürünlerinin takdim edildiği etkinlikte, Sibel Tatar ebru çalışması yaptı.