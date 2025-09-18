16’ncı Hurma Festivali, 2 Kasım Pazar günü Lefke’de yapılacak.

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenecek Hurma Festivali Lefke Çarşı Merkezi’nde yer alacak.

Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs kültürünü yaşatma, Lefke’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtma, bölgenin simgesi haline gelen hurmayı koruyarak gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festival kapsamında bu yıl da birçok etkinlik yapılacak.

Sergilere, yarışmalara, yerel ürün stantlarına, konserlere, doğa ve Lefke’yi tanıtma yürüyüşleri ile halk danslarına yer verilecek Hurma Festivali ile ilgili açıklama yapan Festival Komitesi halkı Lefke’ye davet etti.