Serdar Denktaş’ın kuruculuğunu üstlendiği Tam Parti’nin resmiyet kazandığı duyuruldu.

Partiden verilen bilgiye göre, genel kurultaya kadar genel koordinatörlük görevine getirilen Kurucu Üye Ertan Kaygan, bugün parti adına resmi başvuruyu gerçekleştirdi.

Kaygan, resmi kuruluşun ardından yaptığı açıklamada, “Bu sadece siyasal bir oluşumun resmiyet kazanması değil, ülkemiz adına bir umut kapısının aralanmasıdır” dedi.

Partinin şeffaflık, eşitlik, liyakat, adalet ve özgürlük ilkeleri ışığında siyaset yapmayı hedeflediğini belirten Kaygan, toplumsal barış ve birlik ruhunu güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, Tam Parti’nin ülkeye hayırlı olmasını diledi.