Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Girne bölgesinde faaliyet gösteren Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği ile Alsancak Maremonte Yardım Derneği’nin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar görüşmede derneklerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı ve planlanan projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

- Sibel Tatar: "Sivil toplum örgütleri hayata geçirdiği projelerle ülkeye önemli katkılar sağlıyor"



Sivil toplum örgütlerinin hayata geçirdiği projelerle ülkeye önemli katkılar sağladığını vurgulayan Sibel Tatar, Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği ile Alsancak Maremonte Yardım Derneği başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

-Keskinel

Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sultan Dolmacı Keskinel ise, kültür, sanat ve sosyal projeler yürüttüklerini belirterek, Lapta’ya özgü Hesap İşi’nin gelecek nesillere aktarılması için kurslar düzenlediklerini aktardı. Keskinel, dernek korosunun geçtiğimiz günlerde Ohrid’de gerçekleştirilen festivale katıldığını da ifade etti.

-Tümsoy

Alsancak Maremonte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy ise, sağlık ve eğitim alanındaki projelere yoğunlaştıklarını kaydetti. Tümsoy, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişebilmesi için Çamlıbel ve Alsancak İlkokullarının bahçelerinde geniş çaplı düzenlemeler yaptıklarını söyledi.