Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu " suçundan tutuklanan Görkem Güzelyurt teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, alınan bilgi üzerine, 16 Temmuz 2024 tarihinde, saat 01.45 raddelerinde, Girne'de, "Gate Bar" isimli işletme önünde, zanlının MK 400 plakalı Range Rover marka aracının içerisinde yapılan aramada aracın orta konsolu içerisinde siyah renkli Rayban marka gözlük kutusu içerisinde 4 paket satışa hazır halde paketlenmiş vaziyette yaklaşık 2.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, aynı gün evinde arama yapıldığını ve 4 gram kokain türü uyuşturucu madde, 2 adet öğütücü içerisinde yaklaşık 0.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyleyerek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 30 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kişinin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.