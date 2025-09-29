Meteoroloji Dairesi’nin 30 Eylül – 6 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık değerlendirmesine göre, KKTC genelinde alçak basınç sistemi etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava etkili olacak.

Daireden yapılan açıklamada, Çarşamba ve Perşembe günleri üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisiyle yer yer sağanak beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Salı günü parçalı ve az bulutlu; Çarşamba günü parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu; Perşembe günü ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklıkları iç kesimlerde 31 – 34°C, sahil bölgelerinde ise 27 – 30 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın haftanın ilk yarısında güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Salı günü yer yer fırtınamsı şekilde, periyodun ikinci yarısında kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.