Lefke Belediyesi ile Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği bölgedeki ilkokul öğrencilerine yönelik tohum topu atölyesi düzenledi.

Lefke Belediyesi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, etkinlik “Cittaslow Sunday” etkinlikleri kapsamında, Yedidalga İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu ve Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere, tohum topu (iklim koşulları çimlenme için uygun olana kadar tohumları güvende tutmak için kullanılan ağaçlandırma yöntemi) yaptırıldı.

Tohum toplarında ağaç ve bitki tohumlarının yanında, kuş yemi ve arılar için yararlı tohumlar da kullanıldı.

Etkinlik, Cittaslow felsefesi olan, doğayla uyumlu yaşam, sürdürülebilirlik ve toplumsal katılım anlayışını daha geniş kitlelere tanıtma amacı da güdüyor.