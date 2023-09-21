Cumhurbaşkanlığı Tarih Komitesi Başkanı Hasan Topal, Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi tarafından planlanarak Ankara’da yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı kutlama etkinlikleri koordinasyon toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs Türk tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Balyemez'in yönettiği toplantıda, 16-20 Temmuz 2024 tarihlerinde KKTC'de uluslararası bir sempozyum yapılması, Kıbrıs Barış harekâtı şehit yakınları ve gazilerinin de katılacağı sempozyumda Kıbrıs Barış Harekâtı'nın askeri, siyasi, ekonomik, sosyo-psikolojik, kültürel ve sportif sonuçlarının ele alınması ve sempozyum ile eş zamanlı olarak kültürel, sportif etkinliklerle desteklenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıya; TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Kıbrıs Dairesi temsilcisi Sayın Gamze Küçükbayram, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdülkadir Varoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Senem Gençtürk Hızal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sezgin Mercan, Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Albay Serdar Havuz, Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Daire Başkanı Sayın Süha Zülfikar, KKTC Ankara Büyükelciliği temsilcisi Sayın Fatma Soykan, Hacı Bayram Veli Üniversitesini temsilcisi Sayın Doç. Dr. Ufuk Erdem, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Murat Yüce, Arşiv Daire Md. Sayın Onur Coşkun, Tarih uzmanı Sayın Mustafa Turan'ı, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sayın Beyazıt Yumuk, Kıbrıs Gazileri Em. Tuğgeneral Cemal Ergun Eruç, Em. Alb. Mithat Işık katıldı.