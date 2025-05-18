Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kılıç “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelemizi başlattığı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 19 Mayıs’ın 106. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutlamaktayız.” dedi.

Bundan 106 yıl önce 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıktığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığını kaydeden Kılıç, “İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nın, milli mücadelenin ve ulusal egemenliğin başlangıç günü olarak kabul edilen 19 Mayıs tarihini, Atatürk, Türk gençliğine armağan etmiştir.” şeklinde belirti.

Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının, Atatürk’ün gençlere verdiği değerin ve onlara duyduğu güvenin en büyük göstergelerinden biri olduğunu söyleyerek, ‘Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.’ sözleriyle de Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiği ve onların vatan için ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kılıç: “19 Mayıs gençlere duyulan güvenin sembolüdür”

Rektör Prof. Dr. Kılıç, 19 Mayıs’ın yalnızca bir tarih olmadığını aynı zamanda geleceğe umutla bakan, milli birlik ve beraberliğin temel taşlarından biri olan gençlere duyulan güvenin sembolü olduğunu vurguladı.

Kılıç açıklamasında şöyle devam etti:

“DAÜ de Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefler doğrultusunda vatan için, gelecek için kültürlü, saygılı, akıllı ve vicdanlı, sevgi dolu bir gençlik yetiştirmeyi ve onlara vermiş olduğu kaliteli akademik eğitimin yanında manevi değerleri ve vatan sevgisini de aşılamayı kendine her zaman görev edinen ve gençlerin sportif etkinliklere katılımını da her zaman destekleyen ve teşvik eden bir eğitim kurumudur. DAÜ olarak, çağdaş, sorgulayan ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirme hedefimizle gençlerimize her daim rehber olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle aydınlık yarınlarımızın mimarı olacak tüm gençlerimizin ve tüm Türk Milleti’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”