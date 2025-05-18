Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), Girne Akçiçek Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı yapıldığını belirterek bunu kınadı.

Birlik Başkanı Duygu Adahan Kuran tarafından yapılan açıklamada, Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev başındaki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıdan duyulan üzüntü paylaşılarak, insan hayatını korumak için gece gündüz demeden büyük fedakârlıklarla çalışan sağlık emekçilerine karşı sergilenen bu vahim saldırının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Sağlık çalışanları, toplum sağlığının teminatıdır. Onlara yöneltilen her türlü sözlü ya da fiziksel şiddet, sadece bireylere değil, tüm sağlık sistemine ve topluma zarar vermektedir.” denildi.

Şiddetin hiçbir bahanesi olamayacağı vurgulanan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü tehdit ve saldırının karşısında durmaya ve onların yanında olmaya devam edecekleri kaydedildi.

Sağlıkta şiddetin son bulması için caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan sağlık emekçilerine geçmiş olsun dilekleri iletildi, benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulunuldu.