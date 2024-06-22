Seçim Kurulunun açıklamasına göre, Tokyo Metropol Valiliği seçimleri için resmi kampanya dönemi başladı.

2020'de yapılan seçimlerde 22 aday yer alırken, temmuzda şimdiye kadarki en yüksek sayıyla 56 aday yarışacak.

Yaklaşık 11 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde yarışın, iktidar ve muhalefet kanadı destekli 2 kadın aday arasında geçmesi bekleniyor.

- İktidar Koike'yi destekliyor

2016'da başkentin "ilk kadın valisi" olan, başarısını 2020'deki seçimde de sürdüren Koike Yuriko, temmuzdaki seçimler için aday oldu.

"Başkenti koru" mottosuyla kampanya yürüten Koike, "Tokyo sakinlerinin geçim kaynaklarını koruyacağım ve ekonomiyi geliştireceğim." dedi.

Başbakan Kişida Fumio liderliğinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Tokyo bürosu, 71 yaşındaki Koike'yi destekleyeceğini bildirdi.

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Partisi (CDP) destekli 56 yaşındaki Renho Saitou ise Koike'ye rakip olarak gösterildi.

Renho, açıklamasında, "insanların parti çizgilerinin ötesine geçecek desteği bulabilmek" amacıyla CDP'den ayrılacağını duyurdu.

Muhalif kadın aday, "Gerçek idari ve mali reformlar üzerinde çalışacağım. Tokyo'yu dönüştürmede liderlik istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Önceki seçimler

LDP hükümetlerinde 2003-2006'da Çevre Bakanlığını, 2007'de Savunma Bakanlığını üstlenen Koike, 2016'da Tokyo'nun "ilk kadın valisi" olmuştu.

"Bağımsız" olarak tanınan Koike, Temmuz 2016'daki seçimlerde yüzde 44,4 oy, Temmuz 2020'deki seçimlerde yüzde 59,7 oyla galip gelmişti.

Öte yandan, 7 Temmuz'daki seçimlerde yarışacak adaylar arasında Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) Komutanı Tamogami Toşio ve televizyoncu Şimizu Kuniaki de öne çıkıyor.