Girne Turizm Limanı’ndan tır dorsesinde 12 kişinin KKTC’ye yasa dışı şekilde giriş yapmasına yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, S.G. (E-34) dün kullanımındaki tır araçla ülkeye giriş yaptığı sırada, tırın dorsesinde 12 kişinin gizlendiği tespit edildi.

Açıklamada, S.G.’nin maddi menfaat elde etmek amacıyla söz konusu kişilerin ülkeye kanunsuz giriş yapmalarına yardımcı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak tüm şahısların tutuklandığı, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.