Başbakan Ünal Üstel, “Erenköy ruhu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük iradesinin sarsılmaz simgesi olarak sonsuza dek yaşayacaktır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Şanlı Erenköy Destanı’nın 62’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel, mesajında, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin destanlaşan simgelerinden biri olan Erenköy Direnişi’nin 62’nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle idrak ettiklerini kaydetti.

Üstel, şöyle devam etti:

“1964 yılında, yurt dışında eğitim gören yüzlerce Kıbrıs Türk gencinin öğrenimlerini yarıda bırakarak vatan topraklarını savunmak üzere Erenköy’e gelmesi; mücahitlerimiz ve bölge halkıyla omuz omuza, sayı ve silah bakımından kendilerinden çok daha üstün Rum-Yunan güçlerine karşı verdiği mücadele, tarihimizin en büyük kahramanlık örneklerinden biridir.

Yaklaşık 500 üniversite öğrencisi ve mücahidimizin büyük bir inanç, cesaret ve fedakarlıkla ortaya koyduğu bu destansı direniş, Kıbrıs Türk halkının esareti asla kabul etmeyeceğini, vatanından ve özgürlüğünden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir.

Erenköy’de yakılan direniş meşalesi, halkımızın özgürlük ve egemenlik mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuş; Anavatan Türkiye’nin desteğiyle güçlenen bu mücadele, bugün özgür ve egemen bir devlet çatısı altında geleceğimize güvenle yürümemizin temel taşlarından birini oluşturmuştur.

Bugün bizlere düşen görev; Erenköy’de ortaya konan mücadele ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emaneti olan devletimize sahip çıkmak ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden, özgürlüğünden ve geleceğinden asla taviz vermemektir.”

Başbakan Üstel, başta Kıbrıs Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olan Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere, Erenköy Direnişi’nde canlarını vatan uğruna feda eden tüm aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederken, kahraman gazilere ve mücadeleye omuz veren tüm mücahitlere şükranlarını sundu.