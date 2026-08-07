Hava sıcaklığı iç kesimlerde 41 dereceye kadar yükselecek. Yarın sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge hafta boyunca genellikle Alçak Basınç Sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bu sürede açık ve az bulutlu, yarın ve pazartesi günü sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41 ºC ve sahillerde 33 – 36 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, cumartesi ve pazar günleri zaman zaman kuvvetli esecek.