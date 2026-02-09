Kıbrıs Türk Hekimler Birliği (Tıp-İş), hekimlerin ve sağlık sisteminin sorunlarının çözümüne yönelik somut adım atılmadığı gerekçesiyle bugün de grev yapacak.

Grev süresince, sendikanın örgütlü bulunduğu kamu sağlık birimlerinde, acil servisler, yoğun bakım üniteleri, yatan hasta hizmetleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç, tüm sağlık hizmetleri durdurulacak.

Tıp-İş, bugün saat 10.00’da, Mağusa Devlet Hastanesi’nde grev süreci ve güncel gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapacak.

Cuma günü greve giden Tıp- İş, Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir uzlaşma iradesi ortaya konmadığı ve sorunlara yönelik somut bir çözüm adımı atılmadığı gerekçesiyle grevi bugün de sürdürme yönünde karar aldığını açıklamıştı.