(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Gülşah Kayoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Görkem Gök mahkemeye olguları aktardı. Polis, 25 Ocak 2026 tarihinde saat 18:45 raddelerinde Ercan Havalimanında KKTC'ye giriş yapak için gelen zanlının huzurunda eşyalarında yapılan aramada, el çantasındaki gizli bir bölmede 72 miligram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 15 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde devlet kimya laboratuvarına gönderilen emareyle ilgili sonucun çıktığını ve uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.