Kıbrıs Türk halkının 1957-1974 yılları arasındaki varoluş mücadelesini konu alan ve büyük bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekilen “Kıbrıs Türküsü” isimli sinema filmi, 27 Şubat’ta izleyici ile buluşuyor.

Yapımcılığını Lacivert Media’dan Coşkun Özer’in, senaristliğini ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği “Kıbrıs Türküsü”, 1957-1974 arasında Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulmü, verdiği destansı varoluş mücadelesini ve özgürlüğe giden zorlu yolu konu alıyor.

Sinematik bir dille ve tarihi gerçeklere sadık kalınarak, yarım kalan sarsıcı insan hikayeleri ile harmanlanan film, 27 Şubat tarihinde tüm Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak. “Kıbrıs Türküsü” için KKTC’de de gala gösterisi yapılacak.

-Başrollerde Emre Bey ve Almila Ada var

Filmin başrollerini Emre Bey ve Almila Ada paylaşıyor.

İkili, Rum terör örgütü EOKA’nın artan saldırıları karşısında hem hayatta kalmaya çalışan hem de vatanlarını savunan karakterlere hayat veriyor. Emre Bey ve Almila Ada’nın performansları, dönemin ruhunu ve yaşanan acıların derinliğini izleyiciye hissettirmeyi hedefliyor.

-“Bir hafıza tazeleme projesi”…

Yönetmen Özer Feyzioğlu'nun özgün anlatımıyla şekillenen proje, milli değerleri ön plana çıkarırken, çatışmaların ve savaşın en masum tanıkları olan çocukların ve sivillerin yaşadığı trajediyi de unutturmuyor.

Yapımcı Coşkun Özer filmin sadece bir sinema eseri değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılacak bir “hafıza tazeleme” projesi olduğunu vurguladı.

-“Kıbrıs Türküsü” oyuncuları…

Emre Bey ve Almila Ada’nın dışında “Kıbrıs Türkü”sü sinema filminin diğer oyuncuları ise Macit Koper, Barış Kıralioğlu, Hüseyin Avni Danyal, Murat Serezli, Yusuf Çim, Cahit Gök, Tugay Mercan, Renan Bilek, Cemal Hünal, Fırat Dogruloğlu, Didem İnselel, Engin Hepileri, Dogukan Polat, Hakan Atalay, Orkuncan İzan, Cem Uslu, Haluk Cömert, Metehan Şahiner, Eylül Cındık, Selman Özyazıcı, Pelin Şahindoğan, Çağla Avcu ve Erdoğan Kazar.