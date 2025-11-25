Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Terzioğlu, her hekimin, aldığı eğitimle sınırlı uygulamalar yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Terzioğlu, son günlerde yazılı ve görsel medyaya yansıyan estetik işlem sonrası yaşanan olumsuzluklar üzerine açıklama yaparak, bu alanda yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Terzioğlu, hekimlerin aldığı eğitimle sınırlı uygulamalar yapmak zorunda olduğunu, yetki dışı yapılan estetik girişimler sonrasında ortaya çıkan sorunların “Bir komplikasyon değil, yetki dışı yapılmış uygulamalar" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu tür durumlarda işlemi yapan hekimin “Taksirle” veya “Olası kast ile adam yaralama suçu ile suçlanması gerektiğini savunan Terzioğlu, “Her uzmanın almış olduğu çekirdek eğitim müfredatına uygun, sadece bu müfredatta yer alan işlemlerle sınırlı uygulamalar yapabilmesi konusunda acilen net bir yasal düzenleme yapılması gerek" dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin kendi yasasını “Her hekimin her işlemi yapmasına izin verdiği” şeklinde yorumladığını ancak “Her hekimin, aldığı eğitimle sınırlı uygulamalar yapmak zorunda olduğunu” savunduklarını belirten Terzioğlu, bu konuda uzun süredir KTTB ve Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını ancak “Her seferinde muhataplardan olumsuz yanıt aldıklarını” ifade etti.

Son dönemde bazı pratisyen hekimlerin diplomalarını kiralayarak “Güzellik merkezi” veya “Sağlık merkezi” adı altında çeşitli yerler açtıklarının da gözlemlendiğini söyleyen Terzioğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Başsavcılıktan aldığı görüşe göre pratisyen hekimlerin muayene açmasının yasal olarak mümkün olmadığını hatırlattı.