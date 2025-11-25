Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ele alınan 9 milyar TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bütçesi oy birliğiyle kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, sivil işçiliğe geçiş yapan uzmanların, kıdem tazminatlarını alabilmesi için yasa çalışması yapılması gerektiğini belirterek, çalışma olup olmadığını sorguladı.

2011 sonrası uzman olan askerlerin kıdem tazminatı haklarının mevcut mevzuatta bulunduğunu ancak ödeme yapılmadığını söyleyen Barçın, GKK mevzuatındaki işçilerin kıdem tazminatının mahkemeyle kazanıldığını kaydetti. Barçın, 2011 sonrası istihdam edilen ve uzmanlıktan geçenlere kıdem tazminatı çalışmaları hakkında bilgi istedi.

İş yasası kapsamına dahil olan işçilerin formen olma hakkı konusunda bilgi talep eden Barçın, GKK bünyesinde çalışan işçilerin tabi oldukları yasa bağlamında formenlik hakkı alamadığını ve angarya çalıştırıldığını iddia etti.

Bedelli askerlik hakkında çıkarılan yasa gücünde kararnamenin mahkeme kararı ile yasalaştığını ancak GKK’nın yasayı uygulamayarak, Asal Şube aracılığıyla, bedelli askerlik hakkı bulunanları mağdur etme durumuna geldiğini savunan Barçın, GKK bütçesinin TC kaynaklı bir ödenek olduğunu belirtti.

Barçın, ülkedeki siyasi iradenin, GKK bünyesinde çalışan KKTC vatandaşlarının hak ve iradesinin korunması için, çalışanların özlük hakları konusunda bütçe Meclis Genel Kurulu’na sunulmadan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasi iradeyle müzakere edilmesi gerektiğini kaydetti.

GKK Maliye ve Bütçe Şube Müdürü Maliye Üsteğmen Gülsüm Özer işçilere istinaden kıdem tazminatı uygulamasının kamuda uygulanmaya başlandığı zaman değerlendirileceğini belirtti.

Komite toplantısında daha sonra 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.