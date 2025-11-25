Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Görüşmede ilk sözü alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, Güzelyurt Sosyal Konut Projesi’nde, Konut Edindirme Yasası kapsamında teknik komite oluşturularak keşif bedeli ve birim fiyatı belirlendiğini belirtti.

Barçın, Güzelyurt Sosyal Konut Projesi’nde keşif ve birim fiyatlarının nasıl belirlendiğini ve ihale sonucunda kabul edilen fiyatın, nasıl komitede belirlenen keşif fiyatının altında olduğunu sorguladı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit de ihaleye çıkıldığı zaman, keşif bedelinin altında teklif geldiğini ve bu teklifin kabul edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt’tan sonra İskele ve Dipkarpaz bölgelerinde de sosyal konut projeleri çalışmaları olduğunu söyleyerek, Alayköy’deki sosyal konut projesinde, muhtemelen 1 ay sonra Bakanlık aracılığıyla başvuruların alınmaya başlanacağını kaydetti. Oğuz, yeşil alan, okul ve dükkân çalışmalarının da projeye dahil edildiğini kaydetti.

Güzelyurt Sosyal Konut Projesi’nde yolsuzluk yapıldığı iddiası hakkında CTP Milletvekili Devrim Barçın ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz arasında tartışma çıktı. Oğuz, “Ben bu konuda hesap vermeye hazırım.” diyerek, yasal mevzuata göre tek bir kooperatiften teklif alınabildiğini vurguladı.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, keşif bedeli ile ihalede kabul edilen bedel arasındaki farkın önemine dikkat çekerek, fiyatlarla ilgili daha detaylı bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

CTP Milletvekili Armağan Candan söz alarak, Güzelyurt Projesi tamamlandıktan bir iki yıl sonra konutların başkasına kiralanmayacağını umduğunu söyleyerek, projenin amaca hizmet etmesini diledi.

CTP Milletvekili Fide Kürşat, KKTC’nin nüfusunun kaç olduğunu sorarak son yıllardaki nüfus artışının gözle görülebildiğini belirtti. Artan giriş-çıkış sayıları hakkında, muhacerette çalışmaların ne olduğunu soran Kürşat, kamusal rezerv arazilerin kiralanması konusunda yapılan çalışmalardaki kriterler hakkında detay istedi.

Sınırüstü köyünde solar enerji paneli kurulma çalışmaları kapsamında ağaç kesilmesi için çalışma başlatıldığını söyleyen Kürşat, bahse konu arazide yapılan işaretlendirmenin bölgede bulunan mandıralara kadar dayandığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Batu Beyit, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un, giriş-çıkış ve muhaceretle ilgili konularda polis ile toplantı yaptığını belirterek, arazi kiralamaları konusunda bir kurul oluşturduğunu ve sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Sınırüstü bölgesinde yeterince kırsal kesim arazisi bulunduğunu söyleyen Beyit, söz konusu arazinin hali arazi olduğunu ve güneş paneli kurulması için yapılan başvuruların değerlendirilerek arazinin kiralandığını belirtti.