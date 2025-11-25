İskele Belediyesi'nden bir heyet, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bölge sınırlarındaki devlet ve özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek, öğretmenlere hediye takdim etti.

İskele Belediye’sinden verilen bilgiye göre, heyet okulların yanısıra emekli öğretmenleri de evlerinde ziyaret etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, toplumların gelişiminde ve geleceğin şekillenmesinde en büyük paya sahip öğretmenlik mesleğinin, yalnızca bilgi aktaran değil, insanlığa yön veren kutsal bir görev olduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu, sabırla, özveriyle ve büyük bir sevgiyle öğrencilere rehberlik eden öğretmenlerin, değerleri yaşatan, karakter inşa eden ve yarınların mimarı olan en kıymetli emekçiler olduğunu belirtti.