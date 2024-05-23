Güney Kıbrıs’ta Teknoloji Üniversitesi TEPAK ile “Polemitya” (Binatlı) Belediyesi, Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş parkının inşa edilmesi konusunda anlaşma imzaladı.

Güneş parkının kapasitesinin 9 MW olacağını yazan Politis gazetesi, güneş parkının TEPAK işbirliğinde, belediyenin sahip olduğu bir araziye inşa edileceğini ve üniversitenin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Gazete, yaklaşık 10 milyon euroya mal olacak yatırımın Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edileceğini de belirtti.

TEPAK’ın güneş parkını enerji ihtiyaçlarının haricinde araştırma amaçlı olarak da kullanmak istediğini kaydeden gazete, projenin başlangıç aşamasında olduğunu ve tüm süreçlerin normal ilerlemesi halinde güneş parkının hazır olması için 2 yıl gerekeceğini belirtti.