Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik bölgesinde bulunan evinde yapılan aramada ithali yasak fişek ile detektör ele geçirilen İsmet İnönü Töre bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tuğçe Sarıca, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis,14 Eylül 2023 tarihinde 12.20 -12.54 saatleri arasında zanlı İsmet İnönü Töre'nin ikametgahında yapılan aramada ikametgahın giriş kısmındaki komidin masasının birinci çekmecesinde Rum Menşeili ve bulundurması yasak olan toplam 17 adet farklı markalarda fişek ve 1 adet Med marka el dedektörü kanunsuz olarak bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını aynı gün gönüllü ifade verdiğini belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.