Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde hayata geçen sesli kitap projesi çerçevesinde, Havva Tekin’in anaokulu ve ilkokul 1. sınıflar için kaleme aldığı kitaplar, kendi sesinden Storytel’de yayınlandı.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Havva Tekin’in yazdığı ve kendisinin seslendirdiği, Birce ve Akça Güvercin, Birce Yağmuru Seviyor, Birce’nin Arkadaşları, Birce’nin Mektubu, Birce’nin Tatili, Obur Tavşan ve Sığla’nın Doğumu adlı kitapları Storytel’in çocuk kategorisinde yayınlandı.

-Tekin

Türkiye’de yaşamını sürdüren ve aslen Kıbrıslı olan Havva Tekin, çocuk dünyasını ve kişiliğini besleyecek kitaplar yazmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türk edebiyatını ve kendisi için özel bir yeri olan çocuk edebiyatını destekleyen Telsim'e ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğine teşekkür etti.

-Tanpınar

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da Telsim olarak, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ile yaptıkları işbirliği kapsamında, kadın yazarlardan Havva Tekin’in çocuklar için kaleme aldığı ve kendisinin seslendirdiği 7 kitabın Storytel’de yayınlandığını belirti.

Tanpınar, günümüzde artık çocukların kitap okumak yerine bilgisayarlarda veya telefonda daha fazla vakit geçirdiğini, bu bağlamda sesli kitabın öneminin devreye girdiğini söyledi.

Tanpınar, Telsim olarak projede yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

-Öznur

Kıbrıs Türk Yazarlar Derneği Başkanı Şevket Öznur, Havva Tekin’in kitaplarının Storytel’de yer almasının önemine değinerek, “Yeşil Adanın Çocukları” romanının, Cumhuriyet'in 75. yıl dönümü sebebiyle Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen eser yazma yarışmasında Çocuk Roman Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü anımsattı.

Öznur, “Masal Atlası adlı çocuk yazını dizini okul öncesi ve ilkokul seviyesinde çocuklara, kitap sevgisini aşılarken, unutmaya yüz tutmuş masallarımızı, gelenek ve görenekleri öğretmesi açısından önemli. Çocuk yazını açısında çok fakir olduğumuz bu coğrafyada Havva Tekin gibi bir eğitimcinin, yazarın böylesi değerli kitaplarının Storytel’de yer alması önemli” dedi.

Öznur, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği projede olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Havva Tekin'in seslendirdiği kitapların şu linklerden dinlenebileceği belirtildi:

“Birce Yağmuru Seviyor: https://bit.ly/3Rw63hi, Birce ve Akça Güvercin: https://bit.ly/45b1L28, Birce’nin Arkadaşları: https://bit.ly/46jhugm, Birce’nin Mektubu: https://bit.ly/3Lx8uwa, Birce’nin Tatili: https://bit.ly/3Rwv4sB, Obur Tavşan: https://bit.ly/3Rrl5ot, Sığla’nın Doğumu: https://bit.ly/45iK5lf.”