Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Haspolat’ta halk buluşmasına katıldı.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “devlet ciddiyeti" kavramına vurgu yaptı ve “Cumhurbaşkanlığı makamında devlet ciddiyeti taahhüt ediyorum.” dedi.

-"Çocuklarımızın hayatından çaldırmayacağız"

“Bir ay sonra sandık önümüze gelecek ve irademizi sandığa yansıtacağız” diyen Erhürman, “Çocuklarımızın hayatından çaldırmayacağız. Çalınmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkıyla ilgili de konuşan Erhürman, şöyle konuştu:

“Avrupa Birliği vatandaşlığı, bu çocuklarımızın analarının ak sütü gibi helaldir. Ama Hristodulidis beş senedir bu çocuklarımızın haklarını ihlal ediyor. Beş senedir bu çocuklarımızın haklarını savunması gerekenler, ‘kahve dahi içmem, yemek yemem’ diye geçirdiler.

Hristodulidis’in ne hakkı ne de haddidir. Bizim insanlarımızın kiminle evleneceğine, nerede nikâh kıyacağına, çocuğunu nerede dünyaya getireceğine Hristodulidis karışamaz.”

Erhürman, adada Kıbrıslı Rum çocuğa hangi haklar tanınırsa, annesi babası nerede doğmuş olursa olsun Kıbrıslı Türk çocuğa da aynı hakların tanınacağının altını çizdi.

Tufan Erhürman, “milliyetçiyim” diyenlerin mangalda kül bırakmadığını, ancak üç yıl içerisinde ekonominin Kuzey'den Güney'e akmaya başladığını belirtti. “Üç yıl içinde nasıl becerdilerse tekerleği tersine çevirdiler, euronun 48 TL olduğu dönemde Güney'i daha ucuz hale getirdiler.” diyen Erhürman, Güney'e geçen ile geçemeyen arasındaki alım gücü farkının da büyük bir ayrım yarattığına işaret etti.

Erhürman, "ülke ekonomisinin her gün diğer tarafa göç veren bir ekonomi haline getirildiğini" ifade ederek, “Memleketi tarihin en güvensiz memleketi kıldılar.” dedi.

Tufan Erhürman, “Anayasa diyor ki; cumhurbaşkanının Cumhuriyet Güvenlik Kurulu var; bu kurulu topla, güvenliği sağla diyor. Beş sene geçti; beş senede Cumhuriyet Güvenlik Kurulu tek bir defa bile toplanmadı. Müzakere yok, GYÖ yok, kapı açmak yok, çocuklarımızın haklarını savunmak yok. Yokluklarla geçen beş yıl ; beş bomboş yıl.” diye konuştu.

Erhürman, “Şaka yapmak güzel bir şeydir, espri yapmak güzel bir şeydir ama tadında bırakmak lazım. Devlet dediğiniz şey, devlet dediğinizde göğsünüz de şişiyorsa, ciddiyet ister. ‘Devlet ciddiyeti’ diye bir kavram vardır. Dünyanın hiçbir yerinde bir cumhurbaşkanı adayı seçmenlerine şu taahhütte bulunmaz: ‘Size cumhurbaşkanlığı makamında devlet ciddiyeti taahhüt ediyorum’ Dünyanın hiçbir yerinde olmaz; ama bu memlekette bunu bile taahhüt etmek durumunda kalıyoruz.” diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkını asla böldürtmeyeceklerinin altını çizdi. Tufan Erhürman, “El ele, sırt sırta vereceğiz ve güzel günlere birlikte yürüyeceğiz. Ya bu düzensizlikten çocuklarımızı kurtaracağız ya da bir beş sene daha bu düzen denen şeyi kaldıramayacağız. Hepimiz güçlerimizi birleştirdik.” dedi.

“Hiç kimse KHK sınavında ‘yazılıyı sen geç, mülakatta biz hallederiz’ diyemeyecek” diyen Erhürman, “Haspolat halkının da kararına verdiğine” işaret etti.

- Barçın: "Cumhurbaşkanlığı yeniden halkın söz sahibi olduğu bir yer olacak"

Etkinlikte konuşan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın da, “Ortak sözümüzü söylüyoruz. Yeni bir geleceğe hep birlikte imza atacağız. Biliyoruz ki bu memlekete adalet, eşitlik, demokrasi ve refah ancak ama ancak halkın iradesiyle, halkın gücüyle gelecektir.” dedi.

Ülkenin geleceğini yeniden inşa etmek için Tufan Erhürman ile birlikte yola çıktıklarının altını çizen Barçın, “Samimiyetiyle, dürüstlüğüyle halkın güvenini kazanan Tufan Erhürman’ı sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı, Erhürman’la yeniden halkın söz sahibi olduğu bir yer olacak. Hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte liderimizle gurur duyacağız. Haspolat kararını verdi.” diye ekledi.