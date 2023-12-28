Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ne (GMTMK) Telsim tarafından Şampiyon Melekler anısına müzik odasında kullanılmak üzere piyano, projeksiyon ve taşınabilir bilgisayar armağan edildi.

Cihazların teslimi sırasında Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, GMTMK Müdürü Savaş Moralı, Müdür Muavini Esra Özberkman, Müzik Öğretmeni Erkan Dağlı ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai hazır bulundu.

KKTC Telsim’den verilen bilgiye göre, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, GMTMK öğrencileri için müzik odasına katkıda bulunmaktan dolayı son derece memnun olduklarını aktardı ve “Çocukların eğitim hayatında sanatın ve müziğin de önemi çok büyük. Bu müzik odası Şampiyon Meleklerimiz anısına yapıldı ve onları her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bu okulun her köşesinde onların anıları var.” ifadelerini kullandı.

“Umarız ki tüm çocuklarımız yapılan müzik odasında keyifli anlar geçirir ve güzel anılar biriktirirler.” diyen Tanpınar, müziği seven, müzikle ve sanatla uğraşmak isteyen tüm çocuklara katkıda bulunmak istediklerini kaydederek, GMTMK’ye teşekkür etti.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Müdürü Savaş Moralı da Telsim ailesine Şampiyon Meleklerin anısına yapılan müzik odasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.