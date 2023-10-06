Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, dün gece 4.5G’ye geçiş etkinliğinde, “Bugün burada sizlerle birlikte olmak ve bu tarihi ana hep birlikte şahitlik etmek gerçekten gurur verici” dedi.

Talsim'den yapılan açıklamaya göre, Tüz konuşmasında, “Bu akşam tüm abonelerimize 4.5G hizmetini açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben hep şuna inandım, yolumuz doğruysa yükümüz de ağır olur. Bizim yolumuz hep doğru oldu bundan sonraki dönemde de doğru bir şekilde ilerlemeye devam ediyor olacağız” ifadesini kullandı.

Geçiş sürecinin kolay olmadığını dile getiren ve katkı koyanlara teşekkür eden Tüz, “Bu yolda benimle birlikte olduğunuz için, Telsim ailesinin bir parçası olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolumuz çok uzun ama inanılmaz da bir ekip var yanımda. İyi ki varsınız ve iyi ki benimle birliktesiniz, Telsim ile birliktesiniz. Süper olan bu ekibe Super 4.5G yakışırdı. Kuzey Kıbrıs’a, 4.5G deneyiminin nasıl yaşatıldığına hep birlikte şahit olacağız. Super 4.5G ülkemize hayırlı olsun” dedi.