Telsim, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından düzenlenen 3'üncü Sektörel Vergi Ödülleri kapsamında, üçüncü kez Elektronik Haberleşme Hizmetleri Sektöründe Vergi Onur Ödülü'ne layık görüldü.

KKTC Telsim'den verilen bilgiye göre, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz’e ödülünü Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile eski Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkanlarından Hasan İnce takdim etti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, 3'üncü Sektörel Vergi Ödülleri’nde, Telsim olarak üç yıldır ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir gurur duyduğunu kaydetti.

Tüz, “Yaklaşık üç buçuk yıldır Telsim’in Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. Bu süre boyunca şirketimizin her yıl sektöründe en çok vergi veren şirket ünvanını taşıması, sadece ticari bir başarı değil, ülkemize duyduğumuz sorumluluğun güçlü bir göstergesidir.” dedi.