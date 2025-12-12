Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, felaketlere karşı hazırlığın şart olduğunu kaydederek, geç kalınmış seçimin ise kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Çeler, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan “Haber ve Ötesi” programında gündemi değerlendirdi. Çeler, yaşanan felaket nedeniyle yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, müdahale sürecinde özellikle belediyeler ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür etti. Bu tür olaylarda koordinasyon kabiliyeti olan iki kurumun öne çıktığını vurgulayan Çeler, “Onlar olmasaydı ne olurdu?” ifadesini kullandı.

-“Yapılması gerekenler yıllardır yapılmadı”

Zeki Çeler, yaşananların yalnızca bugünün sorunu olmadığını belirterek, kendi dönemlerini de kapsayan bir öz eleştiri yaptı. Gönyeli Barajı ve Kanlıköy Barajı’nın yıllardır temizlenmediğini, gerekli setlerin oluşturulmadığını ifade eden Çeler, kuraklığın “artık hiç yağmayacak” anlamına gelmediğini, iklim değişikliğinin kabullenilmesi ve önlem alınmasının elzem olduğunu söyledi.

Çeler, yapılan araştırmalarda iklim krizinin toplumda yeterince “sorun” olarak görülmediğini üzülerek dile getirirken, bunun siyasetin ve hükümet edenlerin hazırlıksız kalması anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı.

-“Doğayı tahrip ettikçe felaket büyür”

Çeler, dere yataklarının ve suyun doğal akışının dikkate alınmadan yürütülen imar ve inşaat uygulamalarının felaketin sonuçlarını ağırlaştırdığını belirtti. “Doğa suyolunu kendi buluyor” diyen Çeler, doğru adımlar atılmadan doğa tahribatına devam edilmesi halinde daha çok felaket yaşanacağını söyledi.

-Ekonomi ve hayat pahalılığı: Kısır döngü sürüyor

Ekonomide esas konuşulması gerekenin hayatın ucuzlatılması olduğunu belirten Çeler, üretim ve ticareti güçlendirmek, bürokratik engelleri kaldırmak, yerel iş gücünü artırmak ve piyasada paranın daha güçlü dönmesini sağlamak gerektiğini ifade etti.

Yerel sermayenin korunmasının önemine değinen Çeler, iç ekonomi güçlenmeden her yıl asgari ücret tartışmasının “işçi–işveren kavgasına” dönüştürüldüğünü söyledi.

Çeler, bakanlık yaptıkları 15 aylık dönemde sektörel bazda taban maaş yaklaşımını savunduklarını, sektör temsilcileri ve sendikalarla birlikte taban maaşın belirlenmesi ve kamudaki gibi tecrübe–standartlara göre artışların konuşulması gerektiğini dile getirdi. Yerel iş gücünün artırılmasının, yerel sermayenin teşviklerle güçlendirilmesinin ve yabancı işçi politikasının sektörler üzerinden rasyonel biçimde ele alınmasının önemini vurguladı.

Programda, bütçe sonrası “hareketlilik” beklentisine değinen Çeler, bürokratların tutuklanması ve mahkemeye çıkarılmasının önemli bir mesele olduğunu söyledi. Başka ülkelerde başbakanın en yakın bürokratlarının yolsuzluk veya usulsüzlük iddialarıyla tutuklanması halinde istifaların geleceğini savunan Çeler, Kuzey Kıbrıs’ta koltuğa “sıkı sıkıya oturma” anlayışının sürdüğünü ifade etti.

Çeler, görüştükleri yabancı temsilcilerin de “Bu tutuklamalar ve yolsuzluk iddiaları nedir, hükümet neden erken seçime gitmiyor?” sorusunu sorduğunu aktararak, bu durumun “mahcup edici” olduğunu söyledi

-“Erken değil, geç kalınmış seçim”

Çeler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 63’lük sonucun hem hükümete hem de önceki cumhurbaşkanlığı dönemine yönelik bir mesaj taşıdığını vurguladı. Buna rağmen siyasette oluşan “sönüklük” ve umutsuzluğun geri döndüğünü ifade eden Çeler, “Biz erken seçim demiyoruz; geç kalınmış seçim” dedi.

Çeler, usulsüzlükler, yolsuzluk iddiaları ve kamu kurumlarındaki sorunlara rağmen hükümetin yerinde durmasını eleştirerek, geç kalınmış bir seçimin en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Çeler, halkın doğru karar vermesi halinde suç unsurlarına müdahil olanlara yönelik sorgulamanın da derinleşeceğini ifade etti.

-TDP’nin çalışmaları...

Çeler, TDP’nin seçim hazırlıklarını ve parti içi çalışmalarını da anlattı. Eğitim, sağlık, trafik, tarım, sanayi–ticaret, yerel iş gücü ve çalışma yaşamı gibi alanlarda komitelerin çalıştığını, bu çalışmaların MYK’ya aktarıldığını ve yakın zamanda Parti Meclisi gündemine taşınacağını belirtti. Çeler, yalnızca partililerle değil, uzmanlarla da çalıştıklarını vurguladı.

-“TDP kilit parti olacak”

Çeler, TDP’nin ilk seçimlerde toplumun önünde “alternatif parti” olarak yer alacağını belirterek, “Hükümeti bizsiz kimse kuramayacak” ifadelerini kullandı. TDP’nin “kilit parti” olacağını savunan Çeler, iktidarı toplumla birlikte kuracaklarını ve halkın destek vereceğini söyledi.