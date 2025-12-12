Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 1 milyar TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

- Baybars

Bütçeye ilişkin ilk sözü alan Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkede son günlerde yaşanan sel felaketi ardından Sivil Savunma Teşkilatı’nın ne kadar önemli olduğunun tekrar görüldüğünü kaydederek, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

Baybars, iklim krizi kaynaklı dünya genelinde afetlerde ciddi artışların yaşanacağına dikkat çekerek, bu noktada sivil savunmanın gücünün devletin gücü olduğunu kaydetti. Bütçenin arama kurtarma faaliyetleri ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Baybars, önleyici-hazırlayıcı tedbirleri için de adımların atılması gerektiğini söyledi.

Sivil Savunma bütçesinin yetersiz olduğu görüşünü paylaşan Baybars, Sivil Savunma Teşkilatı’nın taleplerinin bütçenin “Tasarruftan arındırılmış olmamasından” kaynaklı yerine getirilemediğini savundu.

Teşkilat şemasına göre, 193 olması gereken personelin 150 olduğunu söyleyen Baybars, bugünün şartlarında bunun da yeterli olmadığını, personel mevzuatının değişerek 300’e çıkması gerektiğinin Başkanlık tarafından ifade edildiğini kaydetti.

Akdeniz havzasında bir enerji açığı oluşmasıyla deprem riskinin arttığı uyarılarını anımsatan Baybars, afet sonrası 48 saatlik sürecin önemine işaret etti. Baybars, bazı bölgelerin derhal imara kapatılması, güçlendirme yapılması ve deprem sigortalarının hayata geçirilmesi gerekliliğini aktardı.

Baybars, bunun yanında, erken uyarı sistemlerinin de önemine dikkat çekerek, GSM operatörlerinin hizmet veremeyecek noktaya gelebildiğinin 6 Şubat Depremi’nde görüldüğünü kaydetti. Baybars, acil sisteminin kurulması çağrısında bulundu.

Bütçeyle ilgili eleştirilerde bulunan Baybars, sığınak meselesiyle ilgili yaşananlara değindi.

Baybars, “Sivil Savunma Teşkilatı’na sadece sözde değil rakamsal, bütçesel ve Mali destekle yapılması gerekiyor” dedi.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndaki ek mesai sorununa da değinen Baybars, personelin ek ödenek, ek mesai meselesi ile ilgili çalışmaların da güncellenmesi gerektiğini ve bu konuda da adımlar atılması gerektiğini söyledi.

“Sivil Savunma güçlü olursa bu devlet güçlü olabilir.” diyen Baybars, kurumsal koordinasyon konusunda da adım atılması gerektiğine dikkat çekti.

Baybars, “Yani afet müdahalesine değil afet hazırlığına yatırım yapılması gerekiyor.” diye konuştu.

- Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, “Krizlere hazır değiliz. Bu ülkenin gerçeğidir.” diyerek eleştirilerde bulundu.

Sivil Savunma Teşkilatı bütçesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Şahiner, “Aynı zamanda da yapısal belli başlı dönüşümlerin bu ülkede hayat bulması gereken bir dönemin içerisindeyiz.” dedi.

“Felaket çağırmıyoruz ve felaket tellallığı yapmıyoruz. Ama bilim, bas bas bağırıyor. Bilim ‘deprem geliyor’ diye bağırıyor.” ifadelerini kullanan Şahiner, eleştirilerini sürdürdü.

Global ısınmanın etkisi ve iklim değişikliği etkisiyle artık normal kışların olmadığını kaydeden Şahiner, kısa süreli olağan dışı yağışlar ve sıcaklık artış olduğuna dikkat çekti.

Sığınak ve deprem konusuna da değinen Şahali, “Bu konuda içimizin rahat olması gerekiyor.” diye konuştu.

Şahiner, “Biz söylemiyoruz, bilimin kendisi söylüyor. Bu deprem kısa bir süre içerisinde kapıdadır ve yıkıcı bir etki yaratabilecek bir potansiyele sahiptir. O yüzden kendimizi hazırlamamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Şahiner, yönetimde yapısal sorunlar olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu.

Meteoroloji radarı eksikliğine dikkat çeken Şahiner, “Çok önemli bir dönem bizi bekliyor.” dedi.

- Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, “Sivil Savunma’nın önemine hiç kimseye itiraz edemez. Ülkemizin yüz akı olan kurumlardan bir tanesi. Halkın her zaman yanında ve olmaya devam edecek.” dedi.

Oğuz, “Kurumdaki personel eksikliğini gidermekle ilgili hükümetiniz bu sene 15 personel, 14 araçla ilgili takviyede bulundu ama yeterli değil.” ifadelerini kullanarak, Sivil Savunma'nın her zaman kendini yenileyen bir kurum olduğunu dile getirdi.

Sivil Savunma’nın depremlere karşı eğitimler ve tatbikatlar yaptığını kaydeden Oğuz, Sivil Savunma’nın okul çağından başlayıp 60 yaşına kadar, KKTC’de faaliyet alanı olduğunu dile getirdi.

Sivil Savunma’nın aktif olarak çalıştığını dile getiren Oğuz, halkın da bu konuda duyarlı olması gerektiğini aktardı.

Sığınaklar konusuna da değinen Oğuz, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın 10 adet genel, 258 özel sığınaklarda toplam 200 bin kişilik kapasitelik sığınağı mevcut. Bu ne zaman faaliyete girecek, olağanüstü durum ve şartlarda.” diye konuştu.

Sivil Savunma'nın bir doğal afet durumda bildirimiyle ilgili birçok kanalı olduğunu kaydeden Oğuz, “Sivil Savma Radyosu niye kurulmuştur, olağanüstü durumunda yayın yapsın diye kurulmuştur. Bunun yanında BRT var.” şeklinde konuştu.

Deprem konusunda Sivil Savunma'nın her yıl kendi yapmış olduğu tatbikatlar olduğunu aktaran Oğuz, halkın yoğun olduğu bölgede nerede toplanacağı ile ilgili de çalışmaları olduğunu söyledi.

İlçe Emniyet Kurulları'nın Sivil Savunma’nın da içinde olduğu bir birim olduğunu dile getiren Oğuz, “İtfaiye, polis ve belediyelerin oluşturduğu bir birim… Buradan zaten organizasyon yapılıyor. Uyum dediğin zaten budur. İlçe Emniyet kurulu orada bir koordinatördür.” ifadelerini kullandı.

Oğuz, Sivil Savunma’nın iyi ki var olduğunu ve var olmaya da devam edeceğini dile getirdi.

Meclis Genel Kurulu'nda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesinin onaylanması ardından İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başladı.