Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

- Barçın

Bütçe üzerinde ilk olarak söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a “Hükümet kurulduğu gün itibarıyla ne kadar tabanca izni verildiğini” sordu.

Sosyal konut yapım sürecini “Yasa dışı” olarak değerlendiren Barçın, hükümetin hukuka uygun yürütmediği faaliyetlerden dolayı vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti.

Konut Edindirme Yasası’na göre, teknik komite tarafından keşif maliyeti ve altyapı çalışmaları tamamlanmasının ardından sözleşmelerin hazırlanabileceğine dikkat çeken Barçın, sadece bir kooperatifin bu projeyi yapabileceğini, bir kooperatifin ise belirlenen keşif maliyetlinden daha düşük fiyat verdiğini belirtti.

“59 bin sterlin maliyeti olan bir konut 39 bine nasıl yapılır?” diye soran Barçın, işin zarara yapıldığını savunarak, “Pis kokular geliyor.” dedi.

“Başka bir ihalenin de bu kişilere verilebileceği” sorusunun akla geldiğini söyleyen Barçın, bu konuda açıklama yapılması gerektiğini ifade etti.

Yerinden söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bu konuşmaya tepki göstererek, kooperatifteki 50 üyenin zan altına bırakıldığını kaydetti; kimsenin bu şekilde suçlanamayacağını belirtti.

Oğuz, “Bu hükümetin başarısını çekemiyorsun. Halkın düşük fiyata konut almasından neden rahatsız oluyorsun?” dedi; Mimar ve Mühendis Odaları’nın onayının da yer aldığına dikkat çekti. Oğuz ve Barçın arasında sözlü tartışma yaşandı.

Konuşmasında eleştirilerini sürdüren Barçın, “Bir şirketin daire başına sosyal konut yapmak için ‘5 bin strelin ben cebimden veriyorum’ dediğine kim inanır?” diye konuştu.

- Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, Milletvekili Barçın’ın sosyal konut projesine ilişkin ifadelerinin ardından söz alarak, Barçın’ın “Duyarlılık ayrı bir şey, popülizm ayrı bir şey.” dedi.

Oğuz, yanlışların eleştirilebileceğini ancak yapılanların da görmezden gelinmesinin doğru olmadığını kaydederek, bugüne kadar “Sosyal konut yapılması” çağrılarını hatırlattı.

Keşif fiyatı üzerinden yapılan indirimler ve hesaplamalar hakkında bilgi veren Oğuz, sosyal konut için çıkan fiyatın 39 bin 500 şeklinde belirlendiğini kaydetti; Güzelyurt’ta altyapıya yönelik bir maliyetin de olmadığına dikkat çekti.

Oğuz, Alayköy’deki projeye altyapı maliyetinin de ekleneceğini belirtti.

Döviz artışı gibi etkenler de olabileceğine dikkat çeken Oğuz, çıkan fiyatın halka yansıtılacağını vurguladı. Oğuz, “Her konuda şeffafız. Her konuda rahatız. Şirketin kar payı yüzde 5’tir. Siyasete güvenmeyebilirsiniz. Ancak sivil toplum örgütleri de oradadır.” ifadelerini kullandı.

Esas hedefin halkın konuta erişmesini sağlamak olduğunun altını çizen Bakan Oğuz, İlk Evim Kredisi, kırsal kesim arsaları gibi diğer çalışmalara da işaret ederek, bunların konuta erişimde çözüm alternatifleri olduğunu kaydetti.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, İçişleri Bakanlığı'nın çok geniş bir alan olduğunu belirtti.

Sel felaketinde mağdur olan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini kaydeden Uluçay, “Devlet de bu konuda üzerine düşeni yapmıştır.” dedi.

Uluçay, zaman zaman beklenmedik bir şekilde iklim değişikliğinin yarattığı deformasyonun belli olduğunu dile getirdi.

Uluçay, “Dolayısıyla birçok ülkede ve bizim ülkemizde de zaman zaman beklenmedik şekilde sel felaketleri söz konusu olabiliyor.” dedi.

Yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini kaydeden Uluçay, eleştirilerde bulundu.

“Yaşanan bu sel felaketlerinde ortaya çıkan bir durum varsa, ısrarla bu yerleri tercih etmememiz gerekir.” diyen Uluçay, gerçekten bu yerlerden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Uluçay, ülkenin genelini ilgilendiren çalışmaları yaparak ve bu kapsamda ülkesel fizik planın yeniden ele alınması ve oradaki verilerden de yola çıkarak bunun güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Önemli olanın bir bütünlük içerisinde çalışma yapmak olduğunu ifade eden Uluçay, sosyal konut konusuna da değindi. Uluçay, etap etap yürürlüğe girmesi öngörülen sosyal konut projesi konusu hakkında konuştu.

Ülkedeki konut fiyatlarına da değinen Uluçay, fiyatların çocukların ve gençlerin alabileceği rakamlar olmadığını aktardı.

Uluçay, sosyal konut projesinin ülke genelinde konut piyasasındaki fiyatları da dengelemeye dönük bir işlev yerine getirmiş olacağını dile getirdi.

Ülkede bir nüfus politikasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Uluçay, “Devlet tarafından organize edilmeye çalışılacak olan sosyal konut projeleri, süreç içinde nüfus politikasına paralel işlemesini sağlayabilecek bir unsurdur.” diye konuştu.

“Tatil Evleri” adı altında yapılan yasal düzenlemeye değinen Uluçay, bir bütünlük çerçevesinde ekonomiyi ele almak gerektiğini kaydederek, eleştirilerde bulundu.

Vatandaşlık konusunda hala yenilenmiş bir yasanın olmadığını kaydeden Uluçay, netice itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için öngörülebilir olmayan süreçlerle baş başa kaldıklarını dile getirdi.

Uluçay, ülkede son dönemde en büyük tartışma konusunun güvenlik olduğunu ifade etti.