Cypfruvex, Greyfrut, Limon, Yafa ve Washington portakallarını Cypfruvex Meysan Sıkma Tesisi'nde değerlendirmek isteyen üreticilerden başvuru kabul edeceğini açıkladı.

Cypfruvex Genel Müdürü Mustafa Üstünel tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2025-2026 Narenciye sezonunda 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibariyle Greyfrut, Limon, Yafa ve Washington portakallarını Cypfruvex Meysan sıkma tesisimizde değerlendirmek isteyen üreticilerimizin şirketimize şahsen kimlik bilgileri ile birlikte müracaat etmeleri ve kayıt yaptırmaları rica olunur.” denildi.