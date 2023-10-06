Telsim, dün akşam gece yarısı itibarıyla 4.5G’ye geçti.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı ile Telsim, saat 00:00’da müşterilerini 4.5G ile buluşturdu.

Sefer Tüz: “Süper 4.5g’yi müşterilerimize sunmanın gururunu yaşamaktayız”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz konuyla ilgili açıklamasında, “Süper 4.5G’yi müşterilerimize sunmanın gururunu yaşamaktayız. Telsim olarak 4.5G’de Vodafone’un farkını müşterilerimize yaşatma zamanı. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’ın dijitalleşmesini çok önemsedik ve hep bunun için çalışıp mücadelemizi verdik ve vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

4.5G hizmetini bekleyen müşterilerine bu haberi vermekten duyduğu gururu dile getiren Tüz, “Şimdi zaman, Telsim’in ülkede en iyi müşteri deneyimini yansıtacak 4.5G hizmetini sunma gururunu yaşatma zamanıdır ”dedi.