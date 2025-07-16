Telekomünikasyon Dairesi, yarın sabah erken saatlerde Güzelyurt'ta yazılım güncelleme ve kapasite artırımı çalışması yapacak. Daire'den yapılan açıklamada, çalışmalar nedeniyle zaman zaman kesinti yaşanabileceği belirtilerek, abonelerden anlayış beklendiği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

"Abonelerin dikkatine,

17 Temmuz 00:00-06:00 saatleri arasında Güzelyurt bölgesinde ses ve veri iletim sistemlerinde yazılım güncellemesi ve kapasite artırımı çalışması yapılacaktır. Yapılacak olan çalışmadan dolayı internet, kiralık devre ve ses hizmetlerinde kısa süreli kesintiler meydana gelebilecektir. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz."