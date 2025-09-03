İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, tüm İslam dünyasında bu gece idrak edilecek.

Mevlid Kandili nedeniyle ülke genelindeki tüm camilerde, akşam namazının ardından 19.30-20.30 saatleri arasında Mevlid Kandili programı düzenlenecek.

-Moral'dan kandil mesajı

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, kandilin barış, huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Moral, Mevlid Kandili’nin, Hz. Muhammed'in insanlığa tebliğ ettiği merhamet, şefkat, kardeşlik, adalet ve hakikat gibi değerleri yeniden hatırlama ve hayatı bu değerler üzerine inşa etme fırsatı sunduğunu belirtti.

Peygamberin örnek hayatının asırlardır tüm insanlığın yolunu aydınlattığını ifade eden Moral, “Onun Kur’an-ı Kerim’in eşsiz ilkeleriyle şekillenen hayatı, ahlaki değerlerle kendini yeniden inşa etmek ve istikamet üzere yaşamak isteyenler için en sağlam kılavuzdur” dedi.

-“Kin, nefret ve öfkeden uzak duralım”

Peygamberin ümmeti olmakla iftihar ettiklerini dile getiren Moral, “Onun güzel ahlakı, yüksek şahsiyeti, akl-ı selim sahibi her insan için en ideal örnektir. Bu geceyi duaları, tövbeleri ve birliği güçlendirmek için vesile bilelim. Kin, nefret ve öfkeden uzak duralım; merhameti, paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği kuşanalım” ifadelerini kullandı.

Moral mesajının devamında, bu akşam ada genelindeki tüm camilerde, akşam namazının ardından 19.30-20.30 saatleri arasında Mevlid Kandili programı düzenleneceğini duyurarak, halkı bu manevi atmosferi paylaşmaya davet etti.

Moral mesajını, Mevlid Kandili’nin tüm İslam âlemi ve insanlık için barış, huzur, hayırlar ve kurtuluşa vesile olmasını dileyerek tamamladı.