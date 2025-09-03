Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden verilen bilgiye göre, “Zafer Adasından Zafer Şehrine Afyonkarahisar-KKTC Kardeşlik Köprüsü Projesi” kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler proje hakkında duygu ve düşüncelerini paylaştı ve öğrenci Selin Asan kendi işlediği tabloyu Vali Yiğitbaşı’na takdim etti.

Türkiye ve Kıbrıs’ın ortak tarihsel ve kültürel değerlerinin vurgulandığı projeyle, gençler arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen programa, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Proje Koordinatörü Gazeteci-Yazar Fatma Gülşen Koçak ile projeye katkı sunan paydaşlar katıldı.